ABD İran savaşı SON DAKİKA: Savaş bitti mi, ne zaman biter?

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim yeni saldırılar ve karşı hamlelerle tırmanıyor. Diplomatik temas iddialarıyla birlikte sahadaki askeri hareketlilik aynı anda devam ediyor.

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

Donald Trump, İran ile son iki gün içinde “çok iyi ve verimli” görüşmeler yapıldığını açıkladı ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların 5 günlüğüne ertelendiğini duyurdu. ABD tarafı görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, İran Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı ve savaş hedeflerine ulaşılmadan müzakere yapılmayacağını bildirdi. ABD medyasında Türkiye’nin de arabulucular arasında yer aldığı öne sürülürken, görüşmelerin dolaylı kanallar üzerinden ilerlediği aktarıldı.

Sahada ise saldırılar devam etti. Tahran’da birçok bölgede patlama sesleri duyulurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran’ın Kum kentindeki bir tesisi vurduğunu açıkladı. İran ise Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas’ta ABD’ye ait iki kamikaze İHA’nın imha edildiğini duyurdu. Irak’ın Erbil kentinde ABD üssü yakınlarında patlamalar meydana gelirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da da hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma ihtimalinin “çok yüksek” olduğunu ifade ederek kısa süre içinde sonuç alınabileceğini dile getirdi. Aynı zamanda İran’ın anlaşma yapmak istediğini ve görüşmelerin telefonla da sürebileceğini söyledi. Ancak İran tarafı bu açıklamaları reddederek herhangi bir müzakere sürecinin söz konusu olmadığını bildirdi.

İsrail cephesinden gelen açıklamalar ise farklı bir tablo ortaya koydu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, saldırıların birkaç hafta daha sürebileceğini söyledi. İsrail basınında yer alan haberlerde ise ABD’nin, İran’daki elektrik santrallerinin vurulmaması yönünde Tel Aviv yönetimine talepte bulunduğu iddia edildi.

SAVAŞ NE ZAMAN BİTER?

Donald Trump, çatışmanın uzun sürmeyeceğini zaman zaman dile getirirken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve sürecin birkaç gün içinde netleşebileceğini belirtti. ABD yönetimi, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin endişelerini vurgularken, bölgede barış sağlanmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Buna karşın İran ve İsrail’den gelen açıklamalar daha uzun bir sürece işaret etti. İran Devrim Muhafızları, her türlü tehdide aynı seviyede karşılık verileceğini bildirirken, enerji altyapısına saldırı olması halinde bölgedeki geniş çaplı hedeflere misilleme yapılacağını duyurdu. İsrail ordusu ise yoğun saldırıların haftalar boyunca devam edebileceğini açıkladı.