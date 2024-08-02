ABD merkezli Instagram'da hikaye izleme sorunu devam ediyor! Ne zaman düzeleceği BTK engelinin kalkacağı zamana bağlı

02 Ağustos 2024 08:44 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:04

Instagram'a giriş, mesaj atma, hikaye izleme gibi sorunlar devam ederken erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair soruların cevabı henüz bulunmadı.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR, AÇILIR?

Meta'nın sahibi olduğu Instagram'ın sabah saatlerinde engellenmesi sonrası ne zaman düzeleceğine dair soruların cevabı BTK tarafından henüz verilmedi.

İlgili Haberler Instagram erişim engeli bazı kullanıcılarda devam ederken neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmedi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasının ardından gelen engelin Hamas Lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da vefat etmesi sonrası Instagram'daki gönderilerin kısıtlanmasıyla ilgili olduğu düşünülmekte.

İşte, Fahrettin Altun'un o açıklamasından kısa bir kesit;

"Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir."

(Bu açıklama 31 Temmuz'da yapılmıştır.)

INSTAGRAM HANGİ ÜLKENİN?

Instagram, Facebook ve WhatsApp Meta şirketine bağlıdır. Şirket ABD merkezlidir.

Eski ismiyle Facebook Inc., Menlo Park olan şirketler Meta adı altında birleşti. Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi olan şirket, Mark Zuckerberg'e aittir.

BTK sitesinde sunucuların ait olduğu ülke ise İngiltere olarak gözüküyor.

INSTAGRAM HİKAYE İZLEME SORUNUNA ÇÖZÜM VPN KULLANIMI

Instagram'da hikaye izleme sorunu erişim engeliyle devam etmekte. Çözüm olarak VPN kullanımı önerilmekte.