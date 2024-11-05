ABD nüfusu seçimlerle birlikte yeniden gündemde

05 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:28

ABD başkanlık seçimleriyle beraber Amerika’nın nüfusunun kaç milyon olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen verilere göre, ABD nüfusunun 2029 yılında 348 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.

ABD başkanlık seçimlerine dair araştırmalar devam ederken kaç kişinin oy kullanacağı merak konusu oldu. Amerika nüfus sıralamasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

ABD NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

ABD nüfusu, 2024 yılında 337 milyon kişi ile dünyada 3.sırada yer alıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen verilere göre, ABD nüfusunun 2029 yılında 348 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Amerika Anayasasına göre; 18 yaş ve üzerindeki tüm ABD vatandaşları ulusal, eyalet ve yerel düzeydeki seçimlerde seçmen olabilmekte.