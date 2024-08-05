ABD piyasalarında tavan yapan resesyon endişesi Asya piyasasını etkiledi! Japon borsalarında sert düşüşe neden oldu

05 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:40

5 Ağustos Pazartesi günü borsaların açılması ile birlikte Asya piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Haftanın ilk işlem gününde Japonya'da Nikkei Endeksi'nde yüzde 12,40 gibi büyük bir düşüş yaşandı.

Vatandaşlar tarafından Japon borsasında yaşanan düşüşün nedeni ve en son ne zaman bu kadar düştüğü merak ediliyor.

JAPON BORSASI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'de tavan yapan resesyon endişeleri, Japonya Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı ve tahvil alımının azaltma planının ardından Japon yeninde yaşanan değerlenme nedeniyle bütün dünyada "carry trade" pozisyonlarının panikle kapatılması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginlik Japon borsasında düşüşe neden oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararın ardından USD/JPY paritesi 142,50 seviyelerine geriledi.

JAPON BORSASI NE KADAR DÜŞTÜ?

Japon borsası yeni haftanın başlangıcında sert bir düşüş yaşayarak Nikkei Endeksi yüzde 12 değer kaybetti ve 31,458'den kapandı.

JAPON BORSASI EN SON NE ZAMAN BU KADAR DÜŞTÜ?

Japon borsalarında yaşanan bu düşüş en son yüzde 12 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler tarafından açıklanan bilgilere göre ABD borsalarında cuma günü yaşanan satış ağırlıklı seyir, haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına taşındı.

Asya piyasalarında yaşanan sert düşüşün bu nedenle kaynaklandığı belirtildi.

DÜŞÜŞ YAŞAYAN ASYA BORSALARI NELER?

Japonya'nın yanı sıra Güney Kore yüzde 8,77, Tayvan yüzde 8,35, Singapur yüzde 4,70, Hindistan yüzde 2,85 ve Çin borsalarında yüzde 1,26 değer kaybı yaşandı.