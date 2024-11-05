ABD seçimleri kaçta başlayıp kaçta bitecek? Trump ve Harris karşı karşıya

05 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:19

ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona gelindi. ABD başkanlık seçimleri için kritik gün başladı.

ABD seçimi öncesi çarpıcı anket: Kazanan açık ara belli oldu

ABD seçimi öncesi çarpıcı anket: Kazanan açık ara belli oldu

Trump'tan seçim öncesi çarpıcı açıklama: "Eğer kaybedersem..."

Trump'tan seçim öncesi çarpıcı açıklama: "Eğer kaybedersem..."

ABD’de aylardır süren seçim yarışı ve tartışmaların sonunda seçim günü geldi çattı. Vatandaşlar ABD kadar dünyayı da yakından ilgilendiren seçimlere kilitlendi.

ABD seçimlerin saat kaçta başlayacağı ve seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise merak konusu oldu.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde, oy kullanma süresi eyaletlerin coğrafi konumlarına göre farklı zamanlarda sona eriyor.

ABD’deki seçimlerin başlayacağı saat Türkiye saatine göre 14.00- 15.00 olması bekleniyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme işleminin biteceği saatin ise 6 Kasım 2024 Perşembe günü saat 02:00 civarı olması planlanıyor.

Türkiye saati ile karşılaştırıldığında, ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki eyaletlerde oy verme işleminin bitişi 03:00-04:00 civarına denk gelirken, ABD’nin Batı Kıyısı'ndaki eyaletlerde bu süre 06:00-07:00 aralığına karşılık geliyor.

Kazanan aday Türkiye saatiyle sabah 06:00 batı eyaletlerindeki sandıklar kapandıktan sonra belli olmaya başlar. Yani Türkiye'de seçim sonuçları bizim için Çarşamba sabahı netleşecek.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE TRUMP MI HARRİS Mİ ÖNDE?

Ülkede ulusal düzeyde yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, anketlerde genel olarak Donald Trump, Kamala Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor.

NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde son durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da ise Trump'ın, rakibinin 3 puan önünde olduğu belirtiliyor.

YENİ ABD BAŞKANI NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR?

Göreve başlama töreni Washington DC'deki Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası'nda gerçekleşecek. Bir sonraki başkanlık göreve başlama töreninin tahminen 20 Ocak 2025'te yapılması bekleniyor.