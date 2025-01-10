ABD yangın söndü mü? Los Angeles orman yangınında son durum

10 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:35

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta çıkan orman yangını büyümeye devam ederken tüm dünyanın dikkati ABD yangınına çevrildi. Los Angeles orman yangınının nedeni ve son durumu da dünyanın her yerinden takip ediliyor.

ABD'nin California​ eyaleti Los Angeles​ şehrinde meydana gelen yangın​ şiddetini artırıyor. Sosyal medya platformlarında da gündem olan yangının nedeni ve ölü sayısı da araştırılıyor.

Rüzgarın etkisiyle ilerilere yayılan orman yangınlarında ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği de belirtildi.

ABD YANGIN SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA 10 OCAK?

Yangın sonrası 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı. California eyaletinin Los Angeles kentinde meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ve ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini biliyoruz." dedi.

7 Ocak'ta başlayan Palisades bölgesindeki yangını henüz kontrol altına alınamadı ve "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

LOS ANGELES ORMAN YANGINI ÖLÜ SAYISI

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangın sonrasında ölü sayısına dair açıklamada bulundu. Son duruma göre sayı 5 olarak açıklanırken net sayısının henüz bilinemediği ve artmasını beklediklerini söyledi.

Luna, "Kriz devam ediyor, ölü sayısı konusunda sabırlı olun. Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.