ABD'nin First Lady adayı Melania Trump'ın kim olduğu merak edildi
Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı oldu. Trump’ın yeniden başkan olmasıyla Melania Trump bir kez daha First Lady olacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sandıklar kapandı. Amerikalılar dört yıl görev yapacak yeni başkanını seçmek için oy kullandı. 51 eyaletin 44’ünde önde olan Trump’ın zafer konuşmasında eşi Melania Trump eşlik etti.
MELANİA TRUMP KİMDİR?
26 Nisan 1970 tarihinde Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde dünyaya gelen Melania, çocukluğunu Sevnica şehrinde geçirdi. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Melania, yeni adıyla Avrupa'da modellik kariyerine devam etti.
1990'larda elde ettiği başarı sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Melania Knauss, 22 Ocak 2005'te Donald Trump ile evlendi ve bir yıl sonra ilk ve tek oğlu Barron'u doğurdu.
2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçen Melania Trump, 2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady oldu.
Melania Trump, 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen First Lady'si olmuştur.
MELANİA TRUMP KAÇ YAŞINDA?
ABD’nin First Lady adayı Melania Trump, 54 yaşındadır.