ABD'nin First Lady adayı Melania Trump'ın kim olduğu merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:16

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı oldu. Trump’ın yeniden başkan olmasıyla Melania Trump bir kez daha First Lady olacak.