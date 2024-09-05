Abdülfettah es-Sisi 2014'te Mısır'ın 6. Devlet Başkanı olarak seçildi

05 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin bir araya gelmesinin ardından siyaseti yakından takip eden vatandaşlar, Abdülfettah es-Sisi’nin hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Asker, siyasetçi ve Mısır’ın devlet başkanlığını yapan Abdülfettah es-Sisi,

27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusuna istifasını sunarak aynı yıl yapılan seçimlerde başkanlığa seçildi.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ KİMDİR?

19 Kasım 1954 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de dünyaya gelen Abdülfettah es-Sisi, 1977 yılında Mısır Harp Okulu’ndan mezun olarak, tanksavar ve havan topu sistemleri mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı.

2008 yılında Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi olan Sisi, 12 Ağustos 2012'de Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nin kararıyla, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi’nin yerine getirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi’nin en genç üyesi olan Sisi, aynı sene Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi.

27 Ocak 2014 tarihinde sonra Mısır ordusunda mareşalliğe yükselen Abdülfettah es-Sisi, görevinden istifa ederek aynı yıl yapılan seçimlerde başkanlığa seçildi.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ’NİN KOMUTA ETTİĞİ BİRİMLER HANGİLERİ?

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin komuta ettiği birimler şu şekildedir;

42. Mekanize Taburu

94. Bağımsız Mekanize Tugayı

Suudi Arabistan Krallığı Askeri Ataşesi

23 Mekanize Tümen Komutanı (Üçüncü Saha Ordusu-Süveyş)

Kuzey Askeri Bölgesi Kurmay Başkanı

Kuzey Askeri Bölgesi Kumandanı

Mısır Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Keşif Müdürlüğü

Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı

Mısır Savunma Bakanı

Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi Başkanı

MISIR BAŞKANI SİSİ KAÇ YAŞINDA?

Mareşal Sisi adıyla tanınan Abdülfettah Sisi; 69 yaşında, evli ve dört çocuk babasıdır.

MISIR BAŞKANI SİSİ HANGİ DİNE MENSUP?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, İslam dinine mensuptur.