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Abdülkadir Ömür kimdir? Süper Lig’e geri dönüyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Aralık 2024 19:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:59
Abdülkadir Ömür kimdir? Süper Lig’e geri dönüyor

Geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'e giden genç yıldız Abdülkadir Ömür’ün, Süper Lig'e geri dönebileceği iddia ediliyor. 3 takımın oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, transfer  döneminde yeniden Süper Lig​'e geleceği iddia edildi.

Abdülkadir Ömür kimdir? Süper Lig’e geri dönüyor - 1. Resim

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Türkiye'ye dönmesi muhtemel olan 25 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Süper Lig'den Başakşehir​, Eyüpspor​ ve Göztepe yakından ilgileniyor.

Özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı iddia edildi.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

2015 yılında UEFA’nın internet sitesinde haftanın genç yeteneği olarak yazıldı.

Ömür, 2020-21 sezonunda 23 maçta 2 defa golleri ile taraftarları sevindirdi. Bu sezonda ise genç oyuncu 25 maçta 6 gol atmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular
25 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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