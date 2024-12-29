Abdülkadir Ömür kimdir? Süper Lig’e geri dönüyor

29 Aralık 2024 19:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:59

Geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'e giden genç yıldız Abdülkadir Ömür’ün, Süper Lig'e geri dönebileceği iddia ediliyor. 3 takımın oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, transfer döneminde yeniden Süper Lig​'e geleceği iddia edildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Türkiye'ye dönmesi muhtemel olan 25 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Süper Lig'den Başakşehir​, Eyüpspor​ ve Göztepe yakından ilgileniyor.

Özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı iddia edildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

2015 yılında UEFA’nın internet sitesinde haftanın genç yeteneği olarak yazıldı.

Ömür, 2020-21 sezonunda 23 maçta 2 defa golleri ile taraftarları sevindirdi. Bu sezonda ise genç oyuncu 25 maçta 6 gol atmıştır.