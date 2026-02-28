Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de oynanacak olan kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kritik mücadelede Galatasaray'da kart cezası alan futbolcular Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA MI?

Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 sarı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Alanyaspor maçında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Abdülkerim Bardakcı'nın sarı kart gördüğü maçlar şöyle:

08.08.2025 Gaziantep FK - Galatasaray

18.10.2025 Başakşehir - Galatasaray

17.01.2026 Galatasaray - Gaziantep FK

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA MI?

Eren Elmalı bu sezon Galatasaray formasıyla Başakşehir, Kayserispor ve Koynaspor maçlarında sarı kart gördü. 3 sarı kartı bulunan Eren Elmalı, Alanyaspor maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Eren Elmalı'nın sarı kart gördüğü maçlar ve tarihleri şöyle:

18.10.2025 Başakşehir - Galatasaray

01.02.2026 Galatasaray - Kayserispor

21.02.2026 Konyaspor - Galatasaray

ABDÜLKERİM BARDAKCI, EREN ELMALI BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, Süper Lig'in 24. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Bu kapsamda Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında oynamayacaklar.