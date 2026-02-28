Menü Kapat
Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı sorusu Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesinde gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. Galatasaray - Alanyaspor maçında Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'nın sarı kart sınırında olup olmadıkları araştırılmaya başlandı. Galatasaray'da sarı kart sınırında olan oyuncular Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular
28.02.2026
28.02.2026
saat ikonu 18:53

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de oynanacak olan kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Abdülkerim Bardakcı, sarı kart sınırında mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kritik mücadelede Galatasaray'da kart cezası alan futbolcular Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA MI?

Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 sarı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Alanyaspor maçında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Abdülkerim Bardakcı'nın sarı kart gördüğü maçlar şöyle:

08.08.2025 Gaziantep FK - Galatasaray

18.10.2025 Başakşehir - Galatasaray

17.01.2026 Galatasaray - Gaziantep FK

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA MI?

Eren Elmalı bu sezon Galatasaray formasıyla Başakşehir, Kayserispor ve Koynaspor maçlarında sarı kart gördü. 3 sarı kartı bulunan Eren Elmalı, Alanyaspor maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Eren Elmalı'nın sarı kart gördüğü maçlar ve tarihleri şöyle:

18.10.2025 Başakşehir - Galatasaray

01.02.2026 Galatasaray - Kayserispor

21.02.2026 Konyaspor - Galatasaray

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı sarı kart sınırında mı, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

ABDÜLKERİM BARDAKCI, EREN ELMALI BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, Süper Lig'in 24. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Bu kapsamda Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında oynamayacaklar.

ETİKETLER
#galatasaray
#Alanyaspor
#eren elmalı
#abdülkerim bardakcı
#Sarı Kart Sınırında
#Aktüel
