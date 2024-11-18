Abdülkerim Bardakcı'nın Türkiye - Karadağ maçında neden oynamadığı belli oldu

18 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:52

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız Galler ile karşılaştı. 19 Kasım günü oynanacak olan Karadağ müsabakasına kısa süre kala Abdülkerim Bardakcı'nın oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündemine yerleşti.

Milli Takımımız 16 Kasım'da Galler​ ile karşılaşırken 19 Kasım akşamı Karadağ​ ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın oynayıp oynamayacağı da netleşti.

Sakatlıklar nedeniyle kadrodan bazı isimler çıkartıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

19 Kasım'da oynanacak olan karşılaşmada milli takımımız rakibini mağlup etmesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Berabere kalınması veya mağlup olması halinde ise Galler - İzlanda karşılaşması beklenecek. Bardakcı Galler maçında aldığı sarı kart ile cezalı duruma düşerken 19 Kasım'da oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI, KAÇ MAÇ?

Bardakcı, Galler karşılaşmasında aldığı sarı kart ile cezalı konuma düştü. Bu nedenle Karadağ maçında forma giyemeyecek. Montella'nın şans vermesi halinde Kenan Yıldız sahada yer alacak.

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu, Deniz Gül ve Eren Dinkci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılırken Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağ kadroya dahil oldu.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

19 Kasım Salı akşamı oynanacak olan müsabakayı Urs Schnyder yönetirken yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak.

4. hakem Sven Wolfensberger olurken VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR koltuğunda Mirel Turkes oturacak.