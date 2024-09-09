Abdullah Avcı'nın Suudi Arabistan ile anlaştığı iddia edildi

09 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:38

31 Ağustos tarihinde Trabzonspor ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Süper Lig'in ilk haftalarında istediği başarıyı yakalayamayan ve Avrupa'dan elenen Trabzonspor, 31 Ağustos tarihinde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer almıştı.

Trabzonspor'dan ayrılan başarılı teknik direktör Abdullah Avcı'nın hangi takımda görev alacağı merak ediliyordu.

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Son ortaya çıkan iddialara göre Abdullah Avcı, Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan bir takımı çalıştıracak.

Abdullah Avcı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyeri boyunca İstanbulspor U21, İstanbulspor, Galatasaray U21, Türkiye U17, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'da görev aldı.

Kariyeri boyunca Türkiye U17 Milli Takımı ile U17 Avrupa Şampiyonası, Trabzonspor ile 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupası kazandı.