Abdullah Kayapınar bugün 49 kilo finalinde madalya için yarışacak

04 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:35

Bugün Paralimpik Oyunları masa tenisinde mücadele edecek olan Ebru Acer, 2017 yılında kariyerine başladı

Bugün Paralimpik Oyunları masa tenisinde mücadele edecek olan Ebru Acer, 2017 yılında kariyerine başladı

Abdullah Kayapınar bugün 49 kiloda ülkemizi temsil edecek. Heyecanla takip edilen mücadelelerin takvimi paylaşılırken bugün yarışacak olan Türk sporcuların mücadeleleri de belli oldu.

Abdullah Kayapınar Halter erkekler 49 kiloda Türkiye'yi temsil ediyor.

ABDULLAH KAYAPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Şubat 1992 tarihinde doğan isimSivas Gençlik Spor Kulübü oyuncusudur.

Para halter branşında mücadele eden sporcunun antrenörlüğünü Semih Ceylan yapıyor.

Meksika 2017 Dünya Şampiyonası 9.cu olan isim Fransa 2018 Avrupa Şampiyonası 1. Kazakistan 2019 Dünya Şampiyonası 5. oldu.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Erkekler 49kg finalinde ise 9 kişi içinde 5. oldu.

PARALİMPİK OYUNLARI'NDA BUGÜN HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?

10.30

Cevdet Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, P4- Karışık 50m Tabanca SH1 sıralama atışı yapacak.

10.51

Erkekler bireysel klasik yay son 16 turunda Sadık Savaş mücadele edecek.

11.00

Masa tenisi tek erkekler class 4 çeyrek finalinde Nesim Turan yer alacak.

11.05

Yüzmede erkekler 400m serbest S8 kategorisinin elemelerinde Turgut Aslan Yaraman yarışacak.

11.40

Hakan Akkaya, Eskrim Flöre A son 16 turunda mücadele verecek.

13.00

Halter erkekler 49 kilo finalinde Abdullah Kayapınar madalya için mücadele edecek.

13.15

Kübra Korkut, masa tenisi tek kadınlar class 7 çeyrek finalinde maça çıkacak.

13.44

Erkekler 400m T12 elemelerinde Oğuz Akbulut mücadele edecek.

14.28

Erkekler bireysel klasik yay kategorisinin son 16 turunda Yavuz Papağan yarışacak.

18.00

Halter kadınlar 45 kilo finalinde Nazmiye Muratlı sahne alacak

20.45

GoalBall Kadın Milli Takımı ile Brezilya karşılaşması

21.08

Hamide Doğangün kadınlar 100m T53 finali