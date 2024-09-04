Abdullah Kayapınar, Türkiye’ye para halter branşında ilk madalyasını kazandırdı

04 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:41

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda milli para halterci Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya sahibi olarak Türkiye’ye bu branşta ilk madalyasını kazandırdı.

Aysel Önder 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu!

Aysel Önder 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu!

4 Eylül Çarşamba günü Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Abdullah Kayapınar, 49 kiloda final müsabakasında ilk hakkında 172, ikinci hakkında 176 ve üçüncü hakkında 180 kilo kaldırdı.

Son hakkında 184 kiloyu kaldıramayan milli sporcu gümüş madalya elde ederken Türkiye’ye para halter branşında madalya kazandıran ilk erkek sporcu oldu.

MİLLİ PARA HALTERCİ ABDULLAH KAYAPINAR KİMDİR?

10 Şubat 1992 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Abdullah Kayapınar, Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcusudur.

Meksika 2017 Dünya Şampiyonası’nda dokuzuncu sırada yer alan Kayapınar, Fransa 2018 Avrupa Şampiyonası’nda birinciliği ve 2019 Kazakistan Dünya Şampiyonasında beşinciliği elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler 49 kilo finalinde beşinci olan milli para halterci, 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında gümüş madalya ile ikinciliği elde ederken Türkiye’ye para halter branşında madalya kazandıran ilk erkek sporcu oldu.