Abdurrahman Tutdere kimdir? Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi

İstanbul
İçişleri Bakanlığı’nın 10 Temmuz 2025 tarihinde uyguladığı tedbir doğrultusunda, Abdurrahman Tutdere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
Yapılan son açıklamada Tutdere’nin görevine iade edildiği belirtilirken Abdurrahman Tutdere kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları gündem oldu.
Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman’ın Bağlıca köyünde doğdu.
Tutdere Erzincan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2 dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak görev yaptı.
2024 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçildi.