Abraham Lincoln uçak gemisi vuruldu mu? İran Devrim Muhafızları Ordusu ve CENTCOM açıklama yaptı

ABD ile İsrail, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. Şiddetli çatışmaların sürdüğü savaş 3. günüyle devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört ayrı balistik füze ile hedef alındığını belirterek açıklamada "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir." dedi. Balistik füze saldırısının ardından Abraham Lincoln uçak gemisi vuruldu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ VURULDU MU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CEMTOM) tarafından söz konusu saldırı yalanlandı. CENTOM tarafından yapılan açıklamada "İran Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln gemisine balistik füzelerle saldırdığını iddia ediyor. YALAN. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yaklaşmadı bile. Lincoln, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunma yönelik CEMTOM'un amansız kampanyasını desteklemek amacıyla uçak fırlatmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CENTİM, İran saldırılarında ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı. CEMTOM tarafından yapılan açıklamada "1 Mart, Doğu Zaman Dilimi ile saat 09:30 itibarıyla, Epic Fury Operasyonu kapsamında üç ABD askeri hayatını kaybetti ve beş asker ağır yaralandı. Diğer birkaç kişi de hafif şarapnel yaralanmaları ve beyin sarsıntıları geçirdi ve görevlerine geri döndürülme sürecindeler. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve müdahale çabalarımız sürüyor. Durum değişkenlik gösterdiğinden, ailelere duyduğumuz saygı gereği, şehitlerimizin kimlikleri de dahil olmak üzere ek bilgileri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklamayacağız." ifadelerini kullandı.