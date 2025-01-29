Acemi birliğinde çarşı izni var mı belli oldu

29 Ocak 2025 13:39 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:57

Milli Savunma Bakanlığı bugün 2025 askerlik yerlerini açıkladı. Askere gidecek olanlar ise acemi birliğinde çarşı izni olup olmadığı da adayların gündeminde.

29 Ocak Çarşamba günü MSB tarafından askerlik sevk ve celp tarihleri açıklandı. Binlerce aday vatani görevini yerine getirmek için yurdun belirli yerlerine göreve gidecek. Acemi birliğinde çarşı izni durumu ise adaylar tarafından araştırılıyor.

ACEMİ BİRLİĞİNDE ÇARŞI İZNİ VAR MI?

Bugün açıklanan askerlik yerleri sonrası çarşı izni de gündem oldu. Acemi birliğinde askerler için çarşı izni bulunmuyor. Acemi birliğini bitirdikten sonra usta birliğine gidenler için çarşı izni bulunuyor. Çarşı izninde belirli bir süre vardır ve askerler bu sürenin sonunda birliğine teslim olmalıdır.

ASKERDE ÇARŞI İZNİ VAR MI 2025?

Acemi birliğinde çarşı izni bulunmazken usta birliğinde askerlere çarşı izni veriliyor. Belirli bir süre tanınırken süre sonunda birliğe teslim olmak gerekiyor.

İzinler genel olarak haftada bir veya iki haftalık olarak veriliyor. 09.00'da başlayan izin 17.00'ye kadar sürüyor. Kısa dönem askerliklerde 12 gün izin hakkı bulunuyor. İzin hakkının kullanılmadığı halde 12 gün erken tezkere alma durumu da olabiliyor.

ASKER ÇARŞI İZNİNDE ŞEHİR DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

e- Devlet'te yer alan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Memleket iznine gidişler için gidiş ve dönüş için ayrı ayrı bir defa, terhis mahiyetinde izne ayrılışlarında ise daha önce yol izni kullanmamış ise sadece gidiş için verilir.

Daha önce yol izni kullanmışsa terhisinde yol izni verilmez. Kanuni izinlerde yol izni bir defa olacak şekilde verilmektedir. Erbaş/erin bulunduğu şehirden, gideceği şehre göre yapılacak mesafe hesabı dikkate

alınarak ; 800 km,ye kadar olan mesafelerde bir gün, 801 ve daha yukarısı mesafelerde iki gün verilir."