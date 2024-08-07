Açık alanda dev ekranda Filenin Sultanlarının olimpiyat maçını izleyin! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

07 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:58

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasından ikinci çıkarak çeyrek finalde Çin ile karşılaştı.

Çin'i 3-2 yenen Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile 8 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından vatandaşlara açık alanda dev ekran kurulacak.

Vatandaşlar tarafından bu kurulacak olan dev ekranların nerede olacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA OLİMPİYATLAR FİLENİN SULTANLARI MAÇI AÇIK ALANDA ÜCRETSİZ NEREDE İZLENİR?

İBB tarafından KAdıköy'de vatandaşların ücretsiz olarak Filenin Sultanları'nın açık alanda yarı final maçını izleyebilmeleri için dev ekran kurulacak.

"Festival Park Kadıköy" de kurulacak ekran sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya maçı canlı olarak izlenebilecek.

DEV EKRANDA VOLEYBOL MİLLİ MAÇ ANKARA'DA ÜCRETSİZ NEREDE İZLENİR?

ABB tarafından açıklanan bilgilere göre vatandaşların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı izlemeleri için Atatürk Orman Çiftliği'nde dev ekran kurulacak.

Vatandaşlar bütün olimpiyat karşılaşmaları 11 Ağustos tarihine kadar dev ekrandan ücretsiz bir şekilde açık alanda izleyebilecek.

8 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak olan Filenin Sultanları ve İtalya voleybol maçı da canlı olarak yayınlanacak.