Açık alanda ücretsiz EURO 2024 heyecanını yaşayın! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

21 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:36

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşaması 14 Haziran tarihinde başladı.

Türkiye'nin de yer aldığı turnuvaya Almanya ev sahipliği yapıyor.

Ücretsiz olarak TRT, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanan EURO 2024'de A Milli Takım ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

22 Haziran'da Portekiz ile ikinci maçına çıkacak olan Ay-yıldızlıların maçını izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz açık alanda kurulan yerleri merak ediyor.

İSTANBUL'DA AÇIK ALANDA ÜCRETSİZ EURO 2024 MAÇLARI İZLENEBİLECEĞİ YERLER NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Festival Park Kadıköy'de vatandaşların EURO 2024 maçlarını ücretsiz olarak açık alanda izleyebilmeleri için dev ekran kuruluyor.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bütün maçların izlenebileceği alanda, yeme içme bölümü, DJ performansları spor aktiviteleri, oyunlar gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Maçları izlemek isteyenlerin alana girmek için önceden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İSTANBUL'DA MİLLİ TAKIM MAÇLARININ İZLENEBİLECEĞİ ÜCRETSİZ YERLER NELER?

Milli Takım maçlarına özel olarak Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir ve Beyoğlu belediyeleri tarafından belirlenen bölgelerde dev ekranlar kuruluyor.

Vatandaşlar bu ekranlarda Ay-yıldızlıların maçlarını hep beraber izleyebiliyor.

Bu alanların listesi ise şöyle:

Sarıyer Belediyesi - Haydar Aliyev Parkı

Beyoğlu Belediyesi - Kızılay Meydanı-Kasımpaşa

Ataşehir - Atapark

Kadıköy - Kalamış Atatürk Parkı

ANKARA'DA AÇIK ALANDA ÜCRETSİZ EURO 2024 MAÇLARININ İZLENEBİLECEĞİ YERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan dev ekran sayesinde vatandaşlar Euro 2024 maçlarını 19.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz izleyebiliyor.

Ayrıca Ankara Çankaya Belediyesi tarafından da 18 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranda Euro 2024'ün bütün maçları canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA'DA MİLLİ MAÇLARI İZLENEBİLECEK ÜCRETSİZ YERLER

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece A Milli Takım'ın maçlarına özel olarak Altınpark'ta da dev ekran kuruluyor.

Ayrıca Keçiören Belediyesi tarafından ise Gürcistan maçında belediye önünde vatandaşların maçları izleyebilmesi için ekran kurulmuştu.

Portekiz ve Çekya maçında ekranların kurulup kurulmayacağı ise henüz açıklanmadı.