Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Hazal Burun hayatı ve biyografisi

10 May 2024 16:55 - Güncelleme : 10 May 2024 16:58

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nın finalistleri belli oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ise bireyselde makaralı yay kategorisinde Hazal Burun bronz madalya maçına çıkacak.

Açıklamanın ardından vatandaşlar başarılı sporcunun hayatı ve kariyerini araştırmaya başladı.

Hazal Burun 27 Eylül 2004 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.

Türk okçu Polonya'nın Krakow kentinde 2023 yılında düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda yarı finale kadar yükselerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2023 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda ise makaralı yay kategorisinde bireysel gençlerde finale kadar yükseldi.

Finalde ABD'li Sydney Sullenberger ile karşı karşıya gelen başarılı okçu 140-138 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda ise 21 altı kategorisinde ise altın madalya kazandı.