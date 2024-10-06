Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağı MEB'in 2024-2025 takviminde açıklandı

06 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:39

MEB tarafından yayınlanan 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) takvimine göre sınavlar 21-22 Aralık tarihinde yapılacak. AÖL giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı ve sınav saatleri belli oldu.

Bu yıl merkezi sistem ile çoktan seçmeli test metodu kullanılarak, belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi de araştırıyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan belgelere göre AÖL sınavı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 21-22 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenecek.

Yapılacak olan 3 oturumun saatleri ise şöyle:

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 14.00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB takviminde yer alan bilgilere göre AÖL giriş belgelerine öğrenciler 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren sistemden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

AÇIK LİSE SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA 2024?

AÖL sınavında adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek.

Öğrenciler bu süre zarfında sorumlu oldukları her dersten sorulan 11 soruyu çözmeye çalışacaklar.