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Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman? AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 17:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:47
Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman? AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

21-22 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor.

Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı.

Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman? AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu - 1. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı.

Öte yandan AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

Açık Öğretim Lise sınav sonuçları ne zaman? AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu - 2. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının  resmi internet sitesi https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
25 Aralık (dün) yayınlandı.

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Kaynak: TGRT Haber

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