Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL 2025 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor

08 Ocak 2025 23:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:06

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kez kayıt yaptıracak ve kayıt yenileyecek kişileri yakından ilgilendiren 2025 kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için bilgiler yayınlandı.

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kez kayıt​ yaptıracak ve kayıt yenileyecek kişileri yakından ilgilendiren 2025​ kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için bilgiler yayınlandı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul​ sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Ayrıca durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan kişilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar öncelikle yeni kayıt ücretini yatıracak.

Daha sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.