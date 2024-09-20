Açıköğretim lise kayıtları 27 Eylül'de bitecek

20 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:31

Açıköğretim Lisesi'nde eğitim alacak olan adaylar kayıt yenilme ve kayıt işlemlerine 28 Ağustos'ta başlamıştı. Milyonlarca öğrencinin kayıt yaptırdığı AÖL kayıt bitiş tarihi de belli oldu.

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Açıköğretim lise 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi açıklanmıştı.

Kayıt yapacak olan adaylar ne zaman ve saat kaçta biteceğini merak ediyordu. MEB​ tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL kayıt takviminde tarihler ve şartlar yer alıyor.

AÇIKÖĞRETİM LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt tarihleri 27 Eylül Cuma günü 23.59'a kadar sürecek. Açıklama şöyle oldu:

"Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2024/1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecektir.

27 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar eğitim aldıkları yüz yüze eğitim kurumlarına başvuru yaparak Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir."

AÖL KAYIT YENİLEME VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL'e kayıt olacak olan öğrenciler MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden 300 TL ücret ödeyecek.

AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAV TAKVİMİ 2024-25

MEB tarafından paylaşılan takvim şöyle oldu:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar

E-OKULDA KAYDI OLAN ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sistemde kaydı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenmiyor. Gerekli olan belgeler arasında şu belgeler yer aldı:

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (T.C. Kimlik Kartı/nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi

geçmemiş pasaport),

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Kayıt raporu, (Kaydın tamamlanmasından sonra Sistem üzerinden alınan belge. Bu belge 18 yaşını doldurmuş olanların kendisi veya noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişi tarafından, 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velileri tarafından imzalanacaktır.)