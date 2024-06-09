Acun Ilıcalı artık yönetimde! Ali Koç'un Fenerbahçe Yönetim Kurulu listesi

09 Haziran 2024 19:57 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:11

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl aranın ardından tekrardan karşı karşıya geldi.

27 binden fazla oyun kullanıldığı seçimlerde çıkan resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç tekrardan kulübün başkanı oldu.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'yi yeni 3 yıllık dönemde yönetecek olan kurul da belli oldu.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu listenin tamamı ise şöyle: