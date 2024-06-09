Acun Ilıcalı artık yönetimde! Ali Koç'un Fenerbahçe Yönetim Kurulu listesi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
09 Haziran 2024 19:57 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:11
Fenerbahçe başkanlık seçimleri bugün sonuçlandı. Ali Koç 3. kez başkan seçildi. Seçimlerin ardından Ali Koç'un yeni dönem yönetim kurulu listesi merak edildi. Detaylar, haberimizde...
Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl aranın ardından tekrardan karşı karşıya geldi.
27 binden fazla oyun kullanıldığı seçimlerde çıkan resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç tekrardan kulübün başkanı oldu.
FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'yi yeni 3 yıllık dönemde yönetecek olan kurul da belli oldu.
Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu listenin tamamı ise şöyle:
- Erol Bilecik
- Burak Kızılhan
- Sertaç Komsuoğlu
- Acun Ilıcalı
- Ahmet Ketenci
- Alper Alpoğlu
- Cenk Öztanık
- Eren Dişli
- Ergun Özen
- Esin Güral Argat
- Fethi Pekin
- Hakan Safi
- Hamdi Akın
- Hulusi Belgü
- Hüseyin Bozkurt
- Kemal Danabaş
- Mehmet Dereli
- Nedim Keçeli
- Özgür Özaktaç
- Rıfat Perahya
- Selma Rodopman
Kaynak: TGRT Haber