Acun Ilıcalı hakkında neden soruşturma başlatıldı? Yasadışı bahsi teşvik ve reklam iddiası

20 Kasım 2024 16:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TV8 ve EXXEN’in sahibi Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı​ ile TV8​ kanalı ve Exxen​ dijital platform yetkilileri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ACUN ILICALI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

Karadağ-Türkiye maçının ardından düğmeye basıldığı iddia edildi.

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Karadağ-Türkiye maçının ardından gelen tepkilere Acun Ilıcalı ise X hesabından cevap vermişti.

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 19, 2024