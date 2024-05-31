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Acun Ilıcalı'nın takımı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 22:49 - Güncelleme : 31 May 2024 22:29
Acun Ilıcalı&#039;nın takımı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City&#039;nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, yeni teknik direktörünü belirledi! Alman çalıştırıcı Tim Walter, 1 Temmuz itibarıyla göreve başlıyor. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, yeni sezonda Tim Walter ile çalışacak.

Alman teknik direktör, Liam Rosenior'un yerini alarak 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefiyle Walter ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu - 1. Resim

Hull City'nin resmi internet sitesine konuşan Acun Ilıcalı;

"Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı," dedi.

Kaynak: TGRT Haber
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