Acun Ilıcalı'nın takımı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 22:49 - Güncelleme : 31 May 2024 22:29
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, yeni teknik direktörünü belirledi! Alman çalıştırıcı Tim Walter, 1 Temmuz itibarıyla göreve başlıyor. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, yeni sezonda Tim Walter ile çalışacak.
Alman teknik direktör, Liam Rosenior'un yerini alarak 1 Temmuz'da göreve başlayacak.
Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefiyle Walter ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Hull City'nin resmi internet sitesine konuşan Acun Ilıcalı;
"Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı," dedi.
Kaynak: TGRT Haber