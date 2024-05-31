Acun Ilıcalı'nın takımı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter oldu

31 May 2024 22:49 - Güncelleme : 31 May 2024 22:29

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, yeni sezonda Tim Walter ile çalışacak.

Alman teknik direktör, Liam Rosenior'un yerini alarak 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefiyle Walter ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Hull City'nin resmi internet sitesine konuşan Acun Ilıcalı;

"Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı," dedi.