Acun Ilıcal’nın takımı Hull City’nin borcu ne kadar? Takım borç batağında

31 Aralık 2024 22:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:56

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri, kulübün içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle tehdit altına girdi. Takımın 66 milyon sterlinlik borç yükü altında olduğu açıklandı.

2022 yılında Acun Ilıcalı​ tarafından satın alınan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City​, hem kötü sonuçlarla hem de mali krizle boğuşuyor.

ACUN ILICAL’NIN TAKIMI HULL CİTY’NİN BORCU NE KADAR?

BBC, Hull City'nin haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybettiğini ve toplam borcunun 66 milyon sterline ulaştığını duyurdu.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın zor günler geçirdiği öne sürüldü.

3 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞTI

19 Ocak 2022 tarihinde Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, hayalinin turuncu-siyahlı kulübü Premier Lig'e taşımak olduğunu belirtmişti.

Bu sene 24 maça çıkan Hull City 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Hull City düşme potasının bir sıra üstünde bulunuyor.