Ada Masalı dizisi İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekildi

20 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:07

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Alp Bilgin'in oturduğu Ada Masalı dizisi televizyon ekranlarında tekrardan yayınlanmasının ardından gündeme geldi.

2021 Haziran ayında yayınlanmaya başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde 25. bölümü ile final yapan dizinin nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ada Masalı dizisin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık mahallesinde yapıldı.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide şehirde doğan ve büyüyen Haziran ile adalı olan Poyraz'ın arasında geçen aşk konu alınıyor.

ADA MASALI OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncuları ise şöyle: