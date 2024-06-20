Ada Masalı dizisi İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekildi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:07
Televizyon ekranlarında 2021 yılında yayınlanan ve 25 bölümün ardından final yapan Ada Masalı dizisi tekrardan yayınlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Diziyi izleyen vatandaşlar nerede çekildiğini merak etti.
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Alp Bilgin'in oturduğu Ada Masalı dizisi televizyon ekranlarında tekrardan yayınlanmasının ardından gündeme geldi.
2021 Haziran ayında yayınlanmaya başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde 25. bölümü ile final yapan dizinin nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ada Masalı dizisin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık mahallesinde yapıldı.
ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide şehirde doğan ve büyüyen Haziran ile adalı olan Poyraz'ın arasında geçen aşk konu alınıyor.
ADA MASALI OYUNCULARI KİM?
Dizinin oyuncuları ise şöyle:
- Ayça Ayşin turan
- Alp Navruz
- Nihan Büyükağaç
- Bülent Çolak
- Bedia Ener
- İpek Tenolcay
- İlkay Akdağlı
Kaynak: TGRT Haber