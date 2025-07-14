Ada Yüzgeç kimdir, kaç yaşında? Galatasaray maçında performansı dikkat çekti

Galatasaray'ın hazırlık maçında forma giyen 16 yaşındaki Ada Yüzgeç performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyada gündem olan oyuncunun performansı dikkat çekerken kim olduğuna dair araştırmalar başladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yapılan Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçında yer alan Ada Yüzgeç kısa sürede gündem oldu.

ADA YÜZGEÇ KİMDİR?

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Galatasaray - Ümraniyespor maçı oynandı. Karşılaşmada dikkat çeken Ada Yüzgeç performansı ile beğeni topladı. 16 yaşındaki Ada Yüzgeç, 3 Nisan 2009 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Futbol hayatına Galatasaray'ın altyapısında başlayan isim Galatasaray'ın U17 takımına dahil olmuştu. Sözleşme tarihi 1 Temmuz 2024 olan Yüzgeç, genç yetenek olarak anılmaya başladı.

Yüzgeç, sosyal medya hesabından maç sonrasında "Dün akşam Galatasaray A Takımı formasını ilk kez giydiğim maçta, ilk golümü attım." paylaşımını yaptı.

ADA YÜZGEÇ HANGİ MEVKİİ?

Karşılaşmanın ikinci yarısında Torreria'nın yerine geçen 16 yaşındaki genç oyuncu 86. dakikada gol attı. Oyuncu Forvet - Santrafor mevkiinde forma giyiyor.

Türkiye U15 takımı ile beraber 9 karşılaşmaya çıkan isim 8 gol kaydetti. U16 milli takımı ile çıktığı 15 maçta ise 10 gol attı.