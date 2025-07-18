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 | Hüseyin Bahcivan

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar tarafından Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:59

'na zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda 20 bin personel alınacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı başvuruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin personel alımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Peyderpey olarak gerçekleştirilecek olan 20 bin personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

https://x.com/yilmaztunc/status/1945897394953986520

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru şartları da henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde başvuru tarihleriyle birlikte şartların da duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
#personel alımı
#adalet bakanlığı
#Zabıt Katibi
#Destek Personeli
#İnfaz Koruma Memuru
#Aktüel
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