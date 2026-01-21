Adalet Bakanlığı 2026 hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?

Hâkimlik sınav sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları daha önce erişime açılmıştı.

Peki, hâkimlik sınav sonuçları 2026 ne zaman duyurulacak?

Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

HÂKİMLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önceki senelerde Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları Ocak ayının son günlerinde ilan edilmişti.

Sınav sonuçlarının 21 Ocak 2026 tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI SORRGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı yayımlanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabileceklerdir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.