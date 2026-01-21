Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Adalet Bakanlığı 2026 hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken sınavların ne zaman açıklanacağı netleşti. Peki, Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanlığı 2026 hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 01:01

Hâkimlik adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025- Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları daha önce erişime açılmıştı.

Peki, hâkimlik sınav sonuçları 2026 ne zaman duyurulacak?

Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Adalet Bakanlığı 2026 hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?

HÂKİMLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önceki senelerde Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları Ocak ayının son günlerinde ilan edilmişti.

Sınav sonuçlarının 21 Ocak 2026 tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 2026 hâkimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı?

SINAV SONUÇLARI SORRGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı yayımlanacak, ’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabileceklerdir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#adalet bakanlığı
#Hakimlik Sınavı
#Savcılık Sınavı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.