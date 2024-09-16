Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacak

16 Eylül 2024 13:06 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:10

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı​ tarafından yapılacak olan icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdamı için yazılı sınav​ 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara’da yer alan iki ayrı sınav merkezinde gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdamına başvuru​ için aranan şartlar arasında; Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma gibi koşullar yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, icra müdürü ve müdür yardımcısı başvurularını 24-30 Ekim tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

İcra müdürü ve müdür yardımcısı istihdamı için yazılı sınav 7 Aralık 2024 Cumartesi günü ÖSYM'nin Ankara’da yer alan iki ayrı sınav merkezinde gerçekleşecek.

Ayrıca icra katipleri arasından atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI KAÇ DAKİKA?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdam sınavında adaylara 105.dakika süre verilecek.