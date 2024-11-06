Adalet Bakanlığı Sınavları Başvurularının ne zaman alınacağı kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 15:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:08

2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurularının tarihi açıklandı. Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin açıklamalarının ardından adaylar sınav tarihi ve sınava giriş şartlarını araştırmaya başladı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. oturum ve Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. oturumdan oluşan Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat Sınavı başvurularının tarihi açıklandı. 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/D1C2Y7BF3Bpic.twitter.com/AbSTcDJLx0 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 6, 2024 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sınavın 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde 4 oturumda gerçekleştirileceği belirtildi. Sınav başvuruları ise 6 Kasım (bugün) ile 13 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Açıklamada sınava ilişkin ayrıntılı bilgilerin ise, 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu’nda yer alacağı belirtildi. Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 14.45’te yapılacak. 2024-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. 2024-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 14.45’te yapılacak. ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SINAV MERKEZLERİ HANGİ ŞEHİRLER? 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu’nda sınav başvuru merkezleri şöyle sıralandı: 010 ADANA 062 ANKARA/ÇANKAYA 067 ANKARA-YENİMAHALLE 210 DİYARBAKIR 250 ERZURUM 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR) 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER) 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) 420 KONYA 610 TRABZON Sıkça Sorulan Sorular Adalet Bakanlığı Sınavlarına girme şartları neler? Şartlar başvuru kılavuzunda yer almaktadır İlgili Haberler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor Anadolu AÖF akademik takvim yayınlandı! Vize sınavlarının tarihleri belli oldu 2025 YKS sınav tarihi gündemde! ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?