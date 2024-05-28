Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız oldu

28 May 2024 08:51 - Güncelleme : 28 May 2024 09:07

Adalet Bakanlığı'nın üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız oldu.

Vatandaşlar tarafından Cihan Yıldız'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Cihan Yıldız 1972 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi.

İlk, Orta ve Lise eğitim öğretimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

1995 yılında mezun olduktan sonra Avukatlık stajını müteakip 1997-1999 yıllarında sırasıyla Düzce, Patnos ve Sarıevliler Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.

Yüksek lisansını ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yaptı.

Cihan Yıldız evli ve üç çocuk babasıdır.