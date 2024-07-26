Adalet bölümünün yerine açılan program üniversite tercih döneminde merak konusu oldu

26 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:30

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla hukuk bölümüne geçiş imkanı sunan ve çalışma imkanının geniş olan adalet bölümünün yerine açılan Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü merak ediliyor.

ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

2023 Aralık ayında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2 yıllık adalet bölümü kapatıldı.

YÖK konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

“Yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ ön lisans programları dönüştürülerek ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir.”

ADALET BÖLÜMÜNÜN YERİNE HANGİ PROGRAM AÇILDI?

Adalet Bakanlığı’nın ihtiyaç planlamaları ve personel ihtiyacı sebep gösterilerek kapatılan ön lisans adalet bölümünün yerine Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü açıldı.

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Adalet programının yerine açılan Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü; ceza infaz kurumları ve avukatlık bürolarında avukat yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere öğrenciler yetiştirmekte.

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ KAÇ YILLIK?

Ön lisans düzeyde olan Mahkeme Büro Hizmetleri 2 yıllık bir bölümdür.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite tercihleri, 25 Temmuz 2024 tarihinde başlayarak 2 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.