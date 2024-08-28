Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam karnesi

28 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olacak.

Taraftarlar tarafından hakem Kadir Sağlam'ın Galatasaray karnesi merak ediliyor.

KADİR SAĞLAM GALATASARAY KARNESİ

Kadir Sağlam 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın sadece Trendyol Süper Lig'de 23 Eylül 2023 tarihinde oynadığı Başakşehir ve 28 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların ikisinde de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken toplam 5 sarı kart, 1 penaltı kullandı. Rakipleri ise 6 sarı kart gördü.

2022-2023 sezonunda ise Galatasaray, Kadir Sağlam'ın yönettiği 3 karşılaşmanın sadece 2 tanesini kazandı.

Bu maçlarda ise sarı-kırmızılılar 3 sarı kart görürken rakipleri ise topalmda 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.