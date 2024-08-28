Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam karnesi
Süper Lig'in dördüncü haftasının hakemleri TFF tarafından açıklandı. Adana Demirspor-Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Taraftarlar tarafından Kadir Sağlam Galatasaray karnesi merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olacak.
Taraftarlar tarafından hakem Kadir Sağlam'ın Galatasaray karnesi merak ediliyor.
KADİR SAĞLAM GALATASARAY KARNESİ
Kadir Sağlam 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın sadece Trendyol Süper Lig'de 23 Eylül 2023 tarihinde oynadığı Başakşehir ve 28 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasını yönetti.
Bu karşılaşmaların ikisinde de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken toplam 5 sarı kart, 1 penaltı kullandı. Rakipleri ise 6 sarı kart gördü.
2022-2023 sezonunda ise Galatasaray, Kadir Sağlam'ın yönettiği 3 karşılaşmanın sadece 2 tanesini kazandı.
Bu maçlarda ise sarı-kırmızılılar 3 sarı kart görürken rakipleri ise topalmda 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.