Adana Demirspor Kocaelispor maç sonucu kaç kaç? 5 gollü hazırlık maçı

Adana Demirspor ile Kocaelispor arasında oynanan hazırlık mücadelesi Kocaelispor’un farklı üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor rakibine tam 5 gol atarken, kalesini de gole kapattı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan maçta Kocaelispor, bu skorla lige başlamadan önce kararlı bir mesaj vermiş oldu.

Form ve takım uyumu konusunda taraftara umut veren takımın gollerini 50. dakika Alıcı, 55 ve 90. dakikalarda Sagat, 59. dakika Samet Yalçın ve 60. dakika Mendes kaydetti.

Bu galibiyet, Süper Lig öncesi camiada da büyük bir heyecan yarattı.