Adana Demirspor Sebat Gençlik Spor maçı kaç kaç bitti?

03 Aralık 2024 22:32 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:39

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Adana Demirspor, Sebat Gençlik Spor'u uzatmalarda 4-3 mağlup etti.

Adana​ Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası​ 4’üncü tur karşılaşmasında Sebat Gençlik Spor'u sahasında konuk etti.

ADANA DEMİRSPOR SEBAT GENÇLİK SPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Nesine 3. Lig'de mücadele eden Sebat Gençlik Spor'u 4-3 yenerek 5. tura yükseldi.

Bu skorla Adana Demirspor bu sezon çıktığı 14 maçta ilk kez galip geldi.

ADANA DEMİRSPOR SEBAT GENÇLİK SPOR MAÇ ÖZETİ

34’üncü dakikada Adnan’ın kafa vuruşuyla Sebat Gençlik Spor öne geçti.

40’ıncı dakikada Sebat Gençlik Spor yine Adnan’la farkı 2’ye çıkardı.

50’nci dakikada Tolga’nın kafa vuruşu ile Adana Demirspor farkı 1’e indirdi.

59’uncu dakikada Adana Demirspor Semih’in şutuyla skora eşitliği getirdi.

63’üncü dakikada Adana Demirspor muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve skoru 3-2’ye getirdi.

66’ncı dakikada Sebat Gençlik Spor kazandığı penaltı ile durumu 3-3’e getirdi.

103'üncü dakikada Adana Demirspor Arda’nın kafa vuruşunda skoru 4-3’e taşıdı.