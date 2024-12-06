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Adana Demirspor’un kaç puanı silindi? TFF puan silme cezası vermişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 19:58 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:01
Adana Demirspor’un kaç puanı silindi? TFF puan silme cezası vermişti

Eksiklerini tamamlayamayan Adana Demirspor'a TFF Kulüp Lisans Kurulu, 3 puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan yapılan açıklamada lisans işlemlerini tamamlayamadığı için Adana Demirspor'a puan silme cezası verildiği duyuruldu.

Adana Demirspor’un kaç puanı silindi? TFF puan silme cezası vermişti - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR’UN KAÇ PUANI SİLİNDİ?

TFF’den yapılan açıklamada için Adana Demirspor'un 3 puanının silindiği belirtildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor'a 3 puan tenzili cezası verdi."

Adana Demirspor’un kaç puanı silindi? TFF puan silme cezası vermişti - 2. Resim

ADANA DEMİRSPOR’UN PUANI KAÇ?

Ligin son sırasında bulunan Adana Demirspor bu sezon hiç galibiyet almadı.

Adana Demirspor’un 2 puanı bulunuyordu.

Sıkça Sorulan Sorular
Öyle bir ceza almadı.

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Kaynak: TGRT Haber

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