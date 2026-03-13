Adana elektrik kesintisi! 14 Mart ve 15-16 Mart Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

Adana genelinde çeşitli ilçelerde planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Belirlenen program kapsamında farklı günlerde çok sayıda mahalle, cadde ve sokak kesintilerden etkilenecek.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 MART / 15-16 MART

Adana’da 14 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde yaşanacak elektrik kesintisi listesi açıklandı:

Ceyhan

Ceyhan ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde birkaç farklı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. İlk kesinti saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılacaktır. Bu çalışma şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintisinden 4600, Altıkara, Otoyol, D400 Karayolu, Tarık Yalçınkaya, 4901, 4909, 4911, Çakaldere, Kokar Yolu, Yılankale ve Yılankale Yolu çevresindeki cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında yapılacak ikinci bakım çalışması da şebeke iyileştirme amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu kesinti BOTAŞ, 3824, İncirli Giriş, BOTAŞ Yolu, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, COSB1003 ve COSB1006 çevresini kapsayacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında planlanan bir başka bakım çalışması daha bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5021, 5022, 5023, 5027 numaralı sokaklar ile Çevretepe, Yüce Mahallesi 1. Sokak, 3502 ile 3524 arasındaki sokaklar, Atatürk ve Yeşilyurt bölgesi, Doruk Alparslan Türkeş, Fevzi Çakmak ve Fevzi Çakmak Yeşilyurt, İncirli Pınar, İnönü Yüce, Küme 1, Küme 2 Salibali, Şehit Adem Uyar, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, Durhasandede, Dere Civarı Mevkii, 6601, 6602, 6603, 6604, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İsali, 6701, 6702, 6703, Kılıçkaya, Kalemzade Taş Mevkii, 8100, 8101, 8102, 8120 ve Yellibel bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında İnönü Caddesi çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında yapılacak bakım çalışması kapsamında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10522, 10526, 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında yapılacak çalışma Camuzağılı, Akmasat, 11205, 11208, 11215, 11217, 11218, 11219, 11220, Üçdut, Yeşilova 1, Yörükler 1 ve Çiftlik bölgelerini kapsayacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak başka bir bakım çalışması kapsamında 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10906, 10909, 10910, 10911, 10913 numaralı sokaklar ile Çukurova Arazi Mevkii Karalar Çiftliği ve Sarıbahçe çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında yapılacak şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle 10500, 10506, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522, 10531 numaralı sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çukurova

Çukurova ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde iki farklı bakım çalışması yapılacaktır. İlk çalışma saat 09.30 ile 13.30 arasında gerçekleştirilecek olup 79098 ve 79100 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 12.00 arasında yapılacak başka bir çalışma kapsamında ise 80045 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Türkmenbaşı Caddesi ve 77176 numaralı sokakta şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında 77038, 77039, 77040, 77041, 77044 numaralı sokaklar ile Mavi ve Türkmenbaşı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Turgut Özal Caddesi ve 84182 numaralı sokakta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karataş

Karataş ilçesinde 18 Mart 2026 tarihinde iki ayrı bakım çalışması planlanmıştır. İlk çalışma saat 01.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur, Adana Tuzla, Adana Uğurkaya tarafı, Hakkıbey, Mehmet Akif, Yassıveren, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5016, 5019, 5020, 5021, Tuzla Yolu, 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67/1, Beyaz Gelincik, Kanal, Selahattin Eyyubi, 161/2, 163/1, 5052, 5054, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 4969 ve 4989 numaralı sokak ve bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında yapılacak ikinci bakım çalışması sırasında bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozan

Kozan ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Meydan, Ziyarat, Tikenseki, Dölekbağ, Topallar, Kayabaşı, Çayırlı, Marankeçili Merkez, Yaprak Boynu, Görbiyes, Kalınca ve Karahan 1 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında Abdiuşağı, Güzle, Merkez Akkaya, Pınargözü, Üskiyen, Akıntı, Menteşe, Çatma, Çulluuşağı Pınargözü, Dışbudak, Elmalı, Garaj, Hartlap, Kösürerik, Zincar ve Hüsametli bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 9040, 9064, 9071, 9074, 9076, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9085, 9089, 9090, 9092, 9093, 9096, 9097, 9098, 9103, 9123, 9126, 9127, 9128, 9214, 9231, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9244, 9266 numaralı sokaklar ile Akit, Arda, Aslıhan, Demirhan, Doruk, Hanedan, Karabük, Köroğlu, Seray, Şehit Veysel Şaşoğlu, Ulubey, Yabangülü, Yetkin, Yüksel ve Ziyapaşa caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde farklı bölgelerde üç ayrı bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında çeşitli sokak ve mahallelerde gün boyu elektrik kesintileri uygulanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Elvan, Çelikler, Uygur ve Feza caddelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında ise 15011, 15013, 15014, 15041, 15211, 15214, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220 numaralı sokaklar ile Alev, Aydın, Ayhanlar, Balkız, Cezaevi, Çelik, Demirelli, Dikmen, Gökhürü, Gülpare, Hasret, Hulusi Kurtoğlu, Kaçankulp, Kamer, Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu, Reyhan, Sehlikzade Hasan Efendi, Sevdi, Sırça, Sis, Süt Köşkü, Toker, Vural ve Yardipler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Seyhan

Seyhan ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 11.30 ile 14.30 arasında 4004 numaralı sokak ve Yolgeçen bölgesinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde üç farklı kesinti planlanmıştır. Gece saat 01.00 ile 08.00 arasında çok sayıda sokak ve Turhan Cemal Beriker Caddesi çevresinde bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında 2. Sokak, 46059, 46075, 46081, 46085, 46095, 46097 ve Şehit Pilot Fehmi Alemdar çevresinde kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 15.00 arasında ise Turhan Cemal Beriker, Zeytin ve 94030 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde gün içerisinde birkaç farklı bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında Barış, Demetevler ve Yeşilevler bölgeleri ile çok sayıda sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Emin Ağa, Manisalı Ali Bey, Nehiryolu ve Okulyolu çevresindeki bazı sokaklarda da kesinti yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında 29020 ve 29006 numaralı sokaklarda kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir

Yüreğir ilçesinde 16 Mart 2026 tarihinde iki farklı bakım çalışması yapılacaktır. İlk çalışma saat 09.30 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek olup 5495 ile 5544 arasındaki birçok sokak ile Aydınlar, Haşim Dalgıç, Karataş ve Kıyıboyu 1 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak diğer bakım çalışması kapsamında 1327 ile 1356 arasındaki sokaklar ile Süleyman Vahit, 1196, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1242, 1243 ve İbrahim Tatlıses caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Çimento ve İncirlik bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında Karataş ilçesiyle ortak bölgeleri kapsayan geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur ve çevresindeki birçok sokak ve yerleşim alanını kapsayacaktır.