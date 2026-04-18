HABERİN ÖZETİ Adana elektrik kesintisi 18-19-20 Nisan listesi! Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana genelinde 18-22 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Adana elektrik kesintisi! Kesintiler Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde farklı tarihlerde ve saat aralıklarında gerçekleşecektir. Adana elektrik kesintisi 18 Nisan! Planlanan kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları gibi nedenlerle birçok cadde, sokak ve mahalleyi kapsayacaktır. Adana elektrik kesintisi 19 Nisan! Kesintilerin tarih ve saatleri ilçelere göre değişkenlik göstermektedir.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 NİSAN 2026

Adana genelinde planlanan kesintiler Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uygulanacak. Kesintiler farklı gün ve saat aralıklarında birçok mahalle ve sokağı kapsıyor. İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller:

Ceyhan:

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8001, 8006, 8017, Dr. Devlet Bahçeli, Toktamış ve Toktamış Dr. Devlet Bahçeli sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Gümürdülü, 10506, Çelikler, 10500, 10501, 10502, 10504, 10508, 10522, 10526 ve 10550 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında ayrıca Ceyhan Yolu, D 400 Karayolu, Tarık Yalçınkaya ve çevresindeki birçok sokak ve mahallede de elektrik kesintisi olacaktır.

Çukurova:

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ali Sepici, Barış Manço ve 78139, 78148, 78183, 78142, 78181, 78146 ve 78147 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 79088, 79089, 79090, 79091, Damar Arıkoğlu ve Turgut Özal sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İmamoğlu:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1385, 1387, 1381, 1144, 1383, 1375, 1379, 1386 ve Yazıtepe çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1367 ve Orta Eğriçam bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1066, 1068, Camili 2, 1069 ve 1064 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında Boztepe, Dilek, Eğeciuşağı, Tülüler, Kepeztepe, Maltepe ve çevresindeki birçok sokak ve mezrada elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karataş:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Terliksiz ve Çimeli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Atatürk, Orman, Sahil, Cengizhan ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında bazı bölgelerde ek kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Karagöçer ve Sarımsak bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çeşitli sokaklar ve bahçe alanlarını kapsayan geniş bir bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan:

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Turhan Cemal Beriker, Yolgeçen ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Ethem Ekin, Gazipaşa ve Mustafa Gümüşdamla çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Gazipaşa ile Toros bölgelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Abidin Dino ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Alparslan Türkeş, Mücahitler ve Güney Kıyıboyu bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Zübeyde Hanım, Belediye, Demokrasi ve Özgürlük çevresinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

Aynı gün yine birçok farklı sokakta kesintiler uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Barbaros ve Manisalı Ali Bey çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yüreğir:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Bağlar, Suluca, Misis ve çevresindeki çok sayıda sokakta geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında D 400 Karayolu ve çevresinde elektrik kesintisi devam edecektir.

Yine aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Kavaklar bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Palmiye ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ve ayrıca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında çok sayıda sokak ve mahallede geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kozan yolu ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi olacaktır.