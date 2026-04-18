Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Adana elektrik kesintisi 18-19-20 Nisan listesi! Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Adana elektrik kesintisi 18, 19, 20 Nisan planlı kesintileri listesi duyuruldu. Adana’nın birçok ilçesinde Nisan ayının farklı günlerinde planlanan elektrik kesintileri, geniş bir coğrafyayı ve çok sayıda mahalle ile sokağı kapsıyor. Ceyhan’dan Seyhan’a, Yüreğir’den Karataş’a kadar pek çok noktada farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintiler bazı bölgelerde gün boyu sürerken, bazı yerlerde ise belirli saat dilimleriyle sınırlı olacak. Aynı gün içerisinde birden fazla zaman aralığında kesintilerin planlandığı ilçeler de bulunuyor. Adana elektrik kesintisi 18 Nisan, 19-20 Nisan listesi açıklandı mı? İşte Adana elektrik kesintisi listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 02:13
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 02:16

Adana genelinde planlanan elektrik kesintileri farklı tarihlerde ve saatlerde uygulanacak. İlçelere göre değişen kesinti programı, çok sayıda cadde, sokak ve mahalleyi kapsıyor.

HABERİN ÖZETİ

Adana elektrik kesintisi 18-19-20 Nisan listesi! Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Adana genelinde 18-22 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
Adana elektrik kesintisi! Kesintiler Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde farklı tarihlerde ve saat aralıklarında gerçekleşecektir.
Adana elektrik kesintisi 18 Nisan! Planlanan kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları gibi nedenlerle birçok cadde, sokak ve mahalleyi kapsayacaktır.
Adana elektrik kesintisi 19 Nisan! Kesintilerin tarih ve saatleri ilçelere göre değişkenlik göstermektedir.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 NİSAN 2026

Adana genelinde planlanan kesintiler Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uygulanacak. Kesintiler farklı gün ve saat aralıklarında birçok mahalle ve sokağı kapsıyor. İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller:

Ceyhan:

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8001, 8006, 8017, Dr. Devlet Bahçeli, Toktamış ve Toktamış Dr. Devlet Bahçeli sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Gümürdülü, 10506, Çelikler, 10500, 10501, 10502, 10504, 10508, 10522, 10526 ve 10550 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında ayrıca Ceyhan Yolu, D 400 Karayolu, Tarık Yalçınkaya ve çevresindeki birçok sokak ve mahallede de elektrik kesintisi olacaktır.

Çukurova:

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ali Sepici, Barış Manço ve 78139, 78148, 78183, 78142, 78181, 78146 ve 78147 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 79088, 79089, 79090, 79091, Damar Arıkoğlu ve Turgut Özal sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İmamoğlu:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1385, 1387, 1381, 1144, 1383, 1375, 1379, 1386 ve Yazıtepe çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1367 ve Orta Eğriçam bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1066, 1068, Camili 2, 1069 ve 1064 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında Boztepe, Dilek, Eğeciuşağı, Tülüler, Kepeztepe, Maltepe ve çevresindeki birçok sokak ve mezrada elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karataş:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Terliksiz ve Çimeli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Atatürk, Orman, Sahil, Cengizhan ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında bazı bölgelerde ek kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Karagöçer ve Sarımsak bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çeşitli sokaklar ve bahçe alanlarını kapsayan geniş bir bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan:

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Turhan Cemal Beriker, Yolgeçen ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Ethem Ekin, Gazipaşa ve Mustafa Gümüşdamla çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Gazipaşa ile Toros bölgelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Abidin Dino ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Alparslan Türkeş, Mücahitler ve Güney Kıyıboyu bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Zübeyde Hanım, Belediye, Demokrasi ve Özgürlük çevresinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

Aynı gün yine birçok farklı sokakta kesintiler uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Barbaros ve Manisalı Ali Bey çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yüreğir:

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Bağlar, Suluca, Misis ve çevresindeki çok sayıda sokakta geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında D 400 Karayolu ve çevresinde elektrik kesintisi devam edecektir.

Yine aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Kavaklar bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Palmiye ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ve ayrıca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında çok sayıda sokak ve mahallede geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kozan yolu ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

ETİKETLER
#Planlı Kesintiler
#Ilçe Bazlı Kesintiler
#Adana Elektrik Kesintisi
#Elektrik Kesinti Takvimi
#Nisan 2026 Elektrik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.