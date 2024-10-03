Adana Lezzet Festivali 17-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:57

Adana Valiliği tarafından organize edilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman, nerede düzenleneceği gündem oldu. Ayrıca festivalin 2024 programı da merak ediliyor.

Kentin mutfağını tanıtmak amacıyla 2017 yılından bu zamana kadar her yıl düzenli olarak yapılan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin başlamasına kısa süre kaldı. Kebap, şırdan ve birçok yöresel lezzetin yanı sıra yüzlerce farklı yemeği tatma imkanı sunan Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN 2024? Adana Lezzet Festivali bu yıl 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşların ücretsiz katılım sağladıkları festival kapsamında yöresel lezzetlerden, ünlü şeflerle tanışma gibi birçok etkinlik bulunuyor. ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE DÜZENLENECEK 2024? Adana Lezzet Festivali bu yıl Merkez Park'ta düzenlenecek. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanarak festival alanına rahatça ulaşabilecekler. ADANA LEZZET FESTİVALİ PROGRAMI Adana Lezzet Festivali kapsamında ünlü şefler festival boyunca gastronomi alanında vatandaşları bilgilendirmek için konferans verecek. Ayrıca festival boyunca atölyeler, gastroşovlar ve Adana lezzetlerini vatandaşlar tatma imkanı bulacak. İlgili Haberler Adana semalarından Türk Yıldızları geçti! Nefes kesen gösteri kamerada TEKNOFEST Adana'da ikinci gün! Rekor kırıldı, heyecan dorukta