Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman başlayacağı belli oldu! Festivalin programı açıklandı

16 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:26

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Bu yıl festival 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin programı ve katılacak olan ünlü şefler ise duyuruldu.

2017 yılından beri Adana mutfağının dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl başlayacağı tarih açıklandı.

Tarihin açıklanmasının ardından vatandaşlar Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olduğu ve programı merak ediliyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN 2024?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl 17-20 Ekim 2024 tarihleri arasında "Kökleriyle Adana" temasıyla sekizinci kez düzenlenecek.

Festival boyunca katılımcılar kebap, şırdan ve birçok yöresel lezzetin yanı sıra ünlü şefler tarafından verilen söyleşilere de katılabilecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacak. Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE, ÜCRETSİZ Mİ?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecekler.

Festival bu yıl Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Merkez PArk'ta düzenlenecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ PROGRAMI

Adana Lezzet Festivali kapsamında bu yıl Arda Türkmen, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu katılım sağlayacak.

Festivalde şef sunumları, yemek yarışmaları, yadım etkinleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

19 Ekim

Mehmet Yalçınkaya 13.30-13.50

Sahrap Soysal 13.50-14.10

Arda Türkmen 14.10-14.30

Hakan Çoşkun 16.00-16.20

20 Ekim