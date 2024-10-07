Adana Lezzet Festivali'nin tarihi ve programı belli oldu! 2024 yılında katılacak şefler açıklandı

07 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:10

2024 yılında sekizincisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin başlayacağı tarih açıklandı. Festival bu yıl 17-20 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta düzenlenecek. Festival programı kapsamında katılacak ünlü şeflerde belli oldu.

Adana​'nın mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla 2017 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin başlamasına kısa süre kaldı.

Vatandaşlar tarafından Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olduğu ve programı merak ediliyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN 2024?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla sekizinci kez 17-20 Ekim​ 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivale katılan vatandaşlar kebap​, şırdan ve birçok yöresel lezzetin yanı sıra farklı yemekleri de tatma imkanı bulacak.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE, ÜCRETSİZ Mİ?

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali'ne vatandaşların katılımı tamamen ücretsiz olacak.

Vatandaşlar festivale katılarak dünyaca ünlü şeflerin seminerlerini dinleyebilecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ PROGRAMI

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Mehmet Yaçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Arda Türkmen gibi birçok şefin katılacağı ve konuşma yapacağı açıklandı.

19 Ekim

Mehmet Yalçınkaya 13.30-13.50

Sahrap Soysal 13.50-14.10

Arda Türkmen 14.10-14.30

Hakan Çoşkun 16.00-16.20

20 Ekim