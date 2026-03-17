Adana Portakal Çiçeği Festivali 2026 ne zaman? Kortej yürüyüşün programı duyuruldu

14. Adana Portakal Çiçeği Festivali için geri sayım başladı. Her yıl çeşitli konser ve atölyelerin yer aldığı organizasyon hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen etkinlik grupları festival kapsamında performanslarını gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer etkinliklerin yer alması beklenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından Adana Portakal Çiçeği Festivali kortej yürüyüşü ne zaman olduğu merak ediliyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN 2026?

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı açıklanan bilgilere göre 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinliğe hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzbinlerce kişinin katılması bekleniyor. Kültür ve sanat şölenine dönüşecek olan karnaval kapsamında kortej yürüyüşünün ise 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi. Festivalin internet sitesinden yapılan paylaşıma göre "Katılımcı İşletmeler Programı" başvuruları başladı. Bugün saat 17.00'ye kadar konser, atölye, sergi veya gastronomi etkinlikleriyle karnavala katılmak isteyen işletmelerin başvurularını tamamlaması gerekiyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ PROGRAMI 2026

Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin henüz programı duyurulmadı. Festival kapsamında yapılacak olan etkinliklerin programının işletme başvurularının sona ermesinin ardından 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Festivalin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlar gerçekleştirilecek olan etkinlikleri öğrenebilecekler.