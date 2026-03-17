Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2026 ne zaman? Kortej yürüyüşün programı duyuruldu

Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 2026 yılında düzenleneceği tarih belli oldu. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirdiği Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Festival kapsamında bir gerçekleştirilen Adana Portakal Çiçeği kortej yürüyüşünün de tarihi açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:19

14. Adana Portakal Çiçeği Festivali için geri sayım başladı. Her yıl çeşitli konser ve atölyelerin yer aldığı organizasyon hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen etkinlik grupları festival kapsamında performanslarını gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer etkinliklerin yer alması beklenen Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından Adana Portakal Çiçeği Festivali kortej yürüyüşü ne zaman olduğu merak ediliyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN 2026?

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı açıklanan bilgilere göre 1-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinliğe hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzbinlerce kişinin katılması bekleniyor. Kültür ve sanat şölenine dönüşecek olan karnaval kapsamında kortej yürüyüşünün ise 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi. Festivalin internet sitesinden yapılan paylaşıma göre "Katılımcı İşletmeler Programı" başvuruları başladı. Bugün saat 17.00'ye kadar konser, atölye, sergi veya gastronomi etkinlikleriyle karnavala katılmak isteyen işletmelerin başvurularını tamamlaması gerekiyor.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ PROGRAMI 2026

Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin henüz programı duyurulmadı. Festival kapsamında yapılacak olan etkinliklerin programının işletme başvurularının sona ermesinin ardından 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Festivalin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlar gerçekleştirilecek olan etkinlikleri öğrenebilecekler.

ETİKETLER
#2026
#Adana Portakal Çiçeği Festivali
#Karnaval
#Etkinlik Programı
#Kortej Yürüyüşü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.