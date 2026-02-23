Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde iftar çadırları da kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 151 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak. Ayrıca her ilde belediyeler tarafından belirlenen noktalarda da iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecek. Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadır yerleri ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te iftar sofrası kurulacak olan noktalar açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 13:13

, , iftar çadırı yerleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde kurulan iftar sofraları her yıl olduğu gibi bu yılda kurulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılından itibaren geleneksel hale getirilen Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar sofrası kurulacak. Adana'da 2, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise birer farklı noktada iftar sofrası kurulacağı duyuruldu. Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecekler. Peki Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadır yerleri nerede?

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı

ADANA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Düğün Salonu) ve Altın İnci Balo Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde iftar sofralarında oruçlarını açabilecekler. Yüreğir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda iftar sofrası kurulacak.

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı

ŞANLIURFA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Şanlıurfa'da ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eyyübiye İlçesi Bulut Yıldız Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ramazan ayı boyunca Yenice Eğitim Otağı ve Haleplibahçe Eğitim Otoğı'nda iftar çadırı kurulacak. Haliliye Belediyesi tarafından ise Necmettin Cevheri Parkı'nda (Novada AVM Karşısı) iftar çadırı kurulacağı duyuruldu.

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı

GAZİANTEP İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziantep'te Okkeşiye İmareti'nde iftar çadırı kurulacak. Ayrıca Gaziantep Belediyesi tarafından da 4 farklı noktada iftar çadırlarının kurulacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Ata Park (Üniversite Karşısı), Demoktası Meydanı, GBB Tema Park (Festivaller Parkı) ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Önü'nde iftar sofrası kurulacak.

ETİKETLER
#adana
#şanlıurfa
#gaziantep
#ramazan
#İftar Çadırları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.