Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri 2026! İlçe ilçe iftar çadırlarının nerede kurulacağı açıklandı

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadırı yerleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde kurulan iftar sofraları her yıl olduğu gibi bu yılda kurulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılından itibaren geleneksel hale getirilen Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar sofrası kurulacak. Adana'da 2, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise birer farklı noktada iftar sofrası kurulacağı duyuruldu. Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecekler. Peki Adana, Şanlıurfa, Gaziantep iftar çadır yerleri nerede?

ADANA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Düğün Salonu) ve Altın İnci Balo Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde iftar sofralarında oruçlarını açabilecekler. Yüreğir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda iftar sofrası kurulacak.

ŞANLIURFA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Şanlıurfa'da ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eyyübiye İlçesi Bulut Yıldız Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ramazan ayı boyunca Yenice Eğitim Otağı ve Haleplibahçe Eğitim Otoğı'nda iftar çadırı kurulacak. Haliliye Belediyesi tarafından ise Necmettin Cevheri Parkı'nda (Novada AVM Karşısı) iftar çadırı kurulacağı duyuruldu.

GAZİANTEP İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziantep'te Okkeşiye İmareti'nde iftar çadırı kurulacak. Ayrıca Gaziantep Belediyesi tarafından da 4 farklı noktada iftar çadırlarının kurulacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Ata Park (Üniversite Karşısı), Demoktası Meydanı, GBB Tema Park (Festivaller Parkı) ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Önü'nde iftar sofrası kurulacak.