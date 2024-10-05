Adana Teknofest nerede, nasıl gidilir? Adana Şakirpaşa Havalimanı ulaşım yolları

05 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:53

Bu yıl Adana'da 2-6 Ekim aralığında gerçekleşen Teknofest'e yoğun ilgi gösteriliyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Teknofest'e gitmek isteyenler Adana Şakirpaşa Havalimanı'na nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. Festival alanına Real AVM'den ringler kaldırılıyor.

TEKNOFEST Adana, 4. günde tüm hızıyla devam ediyor

TEKNOFEST Adana, 4. günde tüm hızıyla devam ediyor

2024 yılında heyecanla ziyaretlere devam edilen Teknofes'e gidiş yolları ve otobüs saatleri vatandaşın gündeminde yer aldı.

Teknofest tarafından Real AVM üzerinden kaldırılan ring servislerinin durakları ve nereden kalktığı da belli oldu.

ADANA TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR, NEREDE?

Alana gitmek için 135, 159, 125, 407, 401 numaralı otobüsleri ve HAVAŞ ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Şakirpaşa Havaalanı'na metro 1 hattı ile de ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

Ek olarak ise belirlenen duraklardan kalkan ring araçları ile de havalimanına gidebilirsiniz.

TEKNOFEST OTOBÜSLERİ NEREDEN, NE ZAMAN KALKIYOR?

Düzenlenen organizasyona gidecek olanlara kolaylık sağlamak amacıyla ringler düzenleniyor.

Adana Şakirpaşa Havalimanına gidiş için Real AVM, Duygu kafe, İstiklal Metro ve Yüreğir Bilim Merkezi'nin önünde ringler kalkıyor.

Alana götüren servisler sayesinde ziyaretçiler rahatlıkla havalimanına ulaşabiliyor.

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Adana'da düzenlenen organizasyon 2 Ekim'de başladı ve 6 Ekim'e kadar sürecek. 6 Ekim'de sonlanacak olan Teknofest, 2025 yılında da Türkiye'nin bir ilinde düzenlenecek.