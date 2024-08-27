Adana Tufanbeyli'de olan 3.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

27 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:46

Son dakika | Adana'da deprem oldu, Kandilli verileri açıkladı

Son dakika | Adana'da deprem oldu, Kandilli verileri açıkladı

27 Ağustos günü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrasında az önce deprem mi oldu araması yapılırken Kandilli Rasathanesi son dakika olayının detaylarını paylaştı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

27 Ağustos günü Adana'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Gün içerisinde ülkemizde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak erişime açılırken Rasathane verileri aracılığıyla Balıkesir, Muş, Antalya, Muğla gibi illerimizde hissedilen sarsıntıların şiddeti ve derinliğine erişebiliyoruz.