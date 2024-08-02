Adana’da orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterdeki 5 kişi kurtarıldı

02 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:35

Bugün Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ederken kaza kırıma uğrayarak düşen helikopteri kurtarma çalışmaları sürerken mürettebatın kurtarıldığı açıklandı.

ADANA'DA HELİKOPTER Mİ DÜŞTÜ, NEDEN?

2 Ağustos için Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ederken helikopter düştü.

Gökdere Köprü Barajı'na su alırken düşen helikopterin içerisinde bulunanlar kurtarıldı.

SON DAKİKA DÜŞEN YANGIN HELİKOPTERİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" açıklamasını yaparken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 kişilik mürettebatın sağlık bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.